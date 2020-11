Uncharted su PS5? Sony San Diego assume ex sviluppatore e artista di Naughty Dog

Da molti mesi si parla di un possibile coinvolgimento di Sony San Diego nel nuovo gioco di Uncharted, con lo studio che sarebbe al lavoro su un gioco next-gen per PlayStation 5. Rumor che trova una possibile conferma in una nuova assunzione...

Nello specifico Sony San Diego ha assunto Zak Oliver, nome che potrebbe non dirvi nulla ma che ha ricoperto il ruolo di Senior Environment Artist in Naughty Dog, lavorando su giochi come The Last Of Us, The Last Of Us Parte 2 e Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Oliver lavorerà su un progetto non ancora annunciato e come detto il suo ingresso nel team di Sony San Diego farebbe effettivamente pensare che i rumor sullo sviluppo del nuovo Uncharted possano avere un fondo di verità. Lo studio sta cercando anche altre figure professionali come artisti e programmatori per un gioco d'azione in terza persona.

Nei mesi scorsi si è parlato di un nuovo Uncharted per PS5 con protagonista Sully, Naughty Dog da parte sua ha dichiarato di non avere nuovi progetti legati alla serie ma Sony potrebbe aver deciso di affidare il franchise ad uno studio diverso, del resto già in passato altri team si sono occupati delle avventure di Nathan, pensiamo ad esempio ad Uncharted L'Abisso D'Oro sviluppato da Sony Bend.