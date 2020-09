Uncharted per PS5: Sully sarà il protagonista? Si diffonde un dubbio rumor

Più volte si è parlato del futuro della serie Uncharted, come sappiamo le avventure di Nathan Drake sono terminate con Uncharted 4 Fine un Ladro ma questo non vuol dire che la serie andrà in pensione, come testimoniato anche da Uncharted L'Eredità Perduta, successivo al quarto capitolo. Ma cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni?

Secondo un rumor diffuso su 4Chan (lo sappiamo... attendibilità pari allo zero), un nuovo Uncharted con protagonista Victor Sullivan sarebbe in sviluppo presso un nuovo team creato appositamente da Sony proprio per lavorare su questo progetto, lasciando così Naughty Dog libera di dedicarsi ad altro. Il gioco sarebbe ambientato ai Caraibi negli anni '80 e sempre stando alla fonte l'esistenza del progetto non sarebbe un segreto all'interno degli studi Sony dal momento che il neonato team sta ricevendo il supporto di sviluppatori in seno a Naughty Dog, Sucker Punch e Guerrilla Games.

Lo stesso leaker afferma di essere in contatto proprio con un dipendente di Sucker Punch Productions, con lo studio di Ghost of Tsushima che avrebbe messo a disposizione del nuovo team le sue tecnologie per lo streaming veloce dei dati. Il nuovo Uncharted dovrebbe uscire tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, non è chiaro però per quando sia previsto il reveal poichè sembra che Sony abbia già altri progetti da presentare e pubblicare nel primo anno di vita di PS5.

Per quanto interessante purtroppo il rumor non è particolarmente attendibile, la fonte è assolutamente anonima e il classico post su 4Chan non aiuta certo ad aumentare la credibilità. E' pur vero che non è la prima volta che si parla di un nuovo Uncharted con protagonista Victor... che sia effettivamente vero?