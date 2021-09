Uncharted: quando è uscito il primo gioco di Nathan Drake? In che anno

Uncharted è ormai universalmente riconosciuto come uno dei brand videoludici più famosi e di maggior successo nella storia di PlayStation, status dimostrato dalle quasi 42 milioni di copie vendute complessivamente dal franchise tra capitoli principali e spin-off.

Quando è uscito il primo capitolo della serie? Uncharted: Drake's Fortune è stato pubblicato per la prima volta su PlayStation 3 nel 2007, in tre diverse giornate a seconda del mercato geografico di riferimento: negli Stati Uniti è infatti uscito il 19 novembre e in Giappone il 6 dicembre, mentre in Europa è arrivato il 7 dicembre. Il capostipite ci ha fatto conoscere l'ormai iconico protagonista, Nathan Drake, oltre a importanti personaggi di supporto quali Elena Fisher e Victor Sullivan: un trio di avventurieri che, capitolo dopo capitolo, ha regalato emozioni incancellabili ai milioni di fan del franchise firmato Naughty Dog.



Dopo i primi tre giochi su PS3, oltre a uno spin-off per PS Vita, la storia di Nate si è conclusa nel 2016 con Uncharted 4 Fine di un Ladro per PS4, mentre l'ultimo esponente della serie pubblicato finora è stato Uncharted L'Eredità Perduta, espansione stand-alone del quarto episodio. Nel corso del tempo si sono diffusi vari rumor su Uncharted 5 in sviluppo per PS5, finora mai divenuti realtà. Ma prima o poi un altro gioco inedito potrebbe fare la sua comparsa: del resto parliamo di un brand ormai consolidato tra le produzioni Sony di punta, assieme ad altri classici quali The Last of Us e God of War. Vi ricordiamo nel frattempo che Uncharted Legacy of Thieves Collection uscirà nel 2022 su PC e PS5, offrendo ai fan le versioni rimasterizzate del quarto capitolo e di The Lost Legacy.