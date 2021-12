Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri su Steam con nuove immagini: niente multiplayer?

Questo pomeriggio è finalmente apparsa su Steam la scheda prodotto dedicata ad Uncharted Legacy of Thieves Collection, che in Italia si chiamerà Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri.

La raccolta offrirà Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta in una versione potenziata sul versante grafico grazie all'intervento degli sviluppatori di Iron Galaxy Studios. La pagina di Steam conferma la finestra di lancio inizialmente comunicata, un generico 2022, e fornisce una serie di screenshot nuovi di zecca che offrono un'idea della resa della versione PC (potete ammirarli in calce a questa notizia). Non sono ancora disponibili, invece, i requisiti di sistema: evidentemente gli sviluppatori stanno ancora lavorando all'ottimizzazione, pertanto non si sentono ancora pronti a fornire delle linee guida in merito. La scheda non cita la presenza di una componente online, un dettaglio che sembra corroborare i rumor circolati recentemente che volevano il multiplayer rimosso da Uncharted 4: Fine di un ladro.

Potete raggiungere la pagina Steam a questo indirizzo - volendo, potete anche già aggiungere la raccolta alla lista dei desideri. Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, ricordiamo, vedrà la luce su PC qualche tempo dopo la pubblicazione della rispettiva versione per PlayStation 5.