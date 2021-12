Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri, al via i preordini su Amazon

Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri è ora in preordine su Amazon, include le acclamate avventure single player di Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, rimasterizzate per console PS5.

Clicca qui per preordinare Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri su Amazon al prezzo minimo garantito

La nuova versione rimasterizzata sfrutta a pieno le caratteristiche hardware della nuova console di Sony e si presenta con una grafica e prestazioni in termini di framerate migliorati, implementa il feedback aptico ed i grilletti adattivi del nuovo Dualsense, l'audio 3D delle nuove cuffie e caricamenti velocissimi grazie all'SSD presente su PS5, per il massimo dell’immersività e la migliore esperienza di gioco.

La raccolta è in preordine a soli 50,99 euro, grazie alla promozione "prenotazione al prezzo minimo garantito" è possibile preordinare subito il gioco e risparmiare qualora il prezzo del titolo dovesse scendere di prezzo dal giorno del preordine a quello dell'uscita, senza fare assolutamente nulla Amazon applicherà il prezzo più basso che la raccolta abbia mai raggiunto in questo periodo.

Chi è già in possesso di Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta, oppure il Bundle Digitale che comprende entrambe le avventure, potrà optare per l'acquisto a soli 10 euro dell'update nextgen che sarà disponibile su PS Store in concomitanza con il lancio della raccolta su PS5.