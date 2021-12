Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri: update a pagamento, escluso Uncharted 4 su PS Plus

Con l'annuncio della data d'uscita di Uncharted Legacy of Thieves Collection e l'avvenuta apertura dei preordini su PS5, arriva anche la conferma, da parte di Sony, dell'update nextgen a pagamento per chi possiede già le versioni originarie di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta su PS4.

Dalle colonne del PS Blog, i rappresentanti del colosso tecnologico giapponese specificano che Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri sarà disponibile sia in formato fisico che digitale su PS5 al prezzo consigliato di 50,99 euro.

Chi possiede già Uncharted 4 e Uncharted L'Eredità Perduta, oppure il Bundle Digitale che comprende entrambe le avventure con protagonisti Nathan Drake e Chloe Frazer, potrà invece optare per l'acquisto a 10 euro dell'update nextgen che sarà disponibile su PS Store in coincidenza del lancio della raccolta su PS5, ossia dal 28 gennaio 2022.

Sempre dalle pagine del PlayStation Blog si specifica che l'utenza PS4 che ha ottenuto "gratuitamente" Uncharted 4 Fine di un Ladro nel PS Plus di aprile 2020 non può aderire alla promozione legata all'upgrade a 10 euro, neanche dopo aver acquistato a parte Uncharted L'Eredità Perduta. Viene inoltre ribadita l'assenza della componente multiplayer originaria di Uncharted 4 nella collezione rimasterizzata per PlayStation 5. In attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte di Sony e Naughty Dog, vi lasciamo a questo video confronto tra le versioni PS4 Pro e PS5 di Uncharted 4.