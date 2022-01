Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri: il video di lancio mostra Nathan e Chloe su PS5

Dopo aver pubblicato il cortometraggio animato Uncharted Eye of Indra, Naughty Dog ripercorre le gesta di Nathan Drake e Chloe Frazer con il video di lancio de L'Eredità dei Ladri, la Raccolta rimasterizzata di Uncharted che sarà disponibile a breve su PlayStation 5 e nel corso del 2022 su PC.

La riedizione di Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta, realizzata in collaborazione con gli studi Iron Galaxy, darà modo agli appassionati vecchi e nuovi della serie di accedere a numerose migliorie grafiche e ludiche rappresentate, ad esempio, dal pieno supporto all'audio 3D di PS5 e alle funzioni avanzate del controller DualSense come il feedback aptico o i grilletti adattivi.

Non mancheranno poi le opzioni offerte dalla triplice modalità grafica Fedeltà (4K nativo e 30fps), Prestazioni (60fps e 4K dinamici) e Prestazioni+ (120fps e 1080p). Il lancio di Uncharted Legacy of Thieves Collection (conosciuta in Italia come Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri) è previsto per il 28 gennaio su PlayStation 5.

A tal proposito, ricordiamo che la Raccolta di Uncharted avrà l'update a pagamento da PS4 a PS5, di conseguenza non potrà essere scaricata "gratuitamente" da coloro che hanno riscattato una copia di Uncharted 4 con il proprio abbonamento a PS Plus. La versione PC della collezione rimasterizzata di Uncharted 4 e dell'espansione a se stante con protagonista Chloe Frazer sarà invece disponibile nel corso del 2022.