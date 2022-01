Uncharted: il riassunto dell'iconica serie Naughty Dog in un approfondito video

Tra l'uscita della Legacy of Thieves Collection su PS5 il 28 gennaio 2022 (e presto anche su PC), e l'arrivo della pellicola cinematografica il prossimo 17 febbraio, il brand di Uncharted avrà un ruolo di primo piano in questo inizio 2022. Motivo per cui è una buona idea riscoprire le origini di Nathan Drake, amatissimo protagonista della serie.

Noi di Everyeye abbiamo realizzato un approfondito riassunto della storia di Uncharted in vista del debutto del franchise firmato Naughty Dog sulla console next-gen di Sony. Volendo seguire l'ordine cronologico narrativo della saga, la prima avventura videoludica di Nate viene raccontata in Uncharted: L'Abisso d'Oro, prequel uscito al lancio di PlayStation Vita nel 2012, dove il nostro avventuriero preferito parte per un viaggio alla scoperta delle Sette Città d'Oro in compagnia dell'archeologa Marisa Chase. Si prosegue quindi con Uncharted: Drake's Fortune, capostipite del brand arrivato su PS3 nel 2007: per la prima volta gli appassionati fanno la conoscenza di Nathan e dei suoi inseparabili compagni di viaggio Elena Fisher e Victor Sullivan, alla ricerca del magico El Dorado.

Scoprire l'ubicazione di Shambhala è l'obiettivo di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, episodio del 2009 che introduce per la prima volta il personaggio di Chloe Frazer, offrendo un'avventura ancora più grande e spettacolare rispetto al predecessore. Le storie su PS3 di Nathan si concludono con Uncharted 3: L'Inganno di Drake, che ci porta nel deserto del Rub' Al Khali per localizzare la misteriosa Iram dei Pilastri.

Si passa su PlayStation 4 per l'epilogo della storia di Drake con Uncharted 4: Fine di un Ladro: il nostro eroe ritrova suo fratello Sam Drake e parte per un'ultima, grande avventura alla ricerca del tesoro nascosto del pirata Henry Avery. Salutato Nate, c'è spazio per un ulteriore gioco, Uncharted: L'Eredità Perduta, che vede come protagonista un cast tutto al femminile rappresentato da Chloe e da Nadine Ross.

In attesa di scoprire se davvero Uncharted 5 si farà su PlayStation 5, i possessori della console potranno presto godersi in versione rimasterizzata Uncharted 4 e l'Eredità Perduta grazie a Legacy of Thieves Collection. Ancora una volta è tempo di andare a caccia di tesori.