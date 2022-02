Uncharted: le skin di Nathan Drake e Chloe arrivano sull'isola di Fortnite

A partire da oggi, il negozio di Fortnite ospita le nuove skin di Uncharted basate sul film targato Sony Pictures e sul videogioco Naughty Dog. Nathan Drake e Chloe Frazer sono ora disponibili insieme ad altri oggetti bonus.

La skin di Nathan Drake include due diversi outfit, uno basato sul film e l'altro ispirato ai costumi di Uncharted 4 Fine di un Ladro mentre la skin di Chloe include due diversi stili, il primo anche in questo caso basato sul film mentre il secondo ispirato ad Uncharted L'Eredità Perduta, la skin include anche il dorso decorativo Zaino di Chloe.

Oltre ai costumi sono disponibili anche altri oggetti come il piccone Spada di seconda mano, il piccona Ascia di Parashurama e la emote Aggiorna il diario. Da oggi a partire dalle 15:00 inoltre è disponibile anche una mappa del tesoro che vi permetterà di sbloccare una serie di tesori segreti. Se avete bisogno di aiuto vi rimandiamo alla nostra guida per completare le sfide di Fortnite Capitolo 3 Settimana 11.

Secondo un rumor recente, anche John Cena si prepara a debuttare su Fortnite, probabilmente con la skin di Pacemaker, il personaggio interpretato nell'omonima serie TV in onda su HBO. Per ora è solo un rumor, aspettiamo conferme in merito.