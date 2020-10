Uncharted: gli spin-off che vorremmo assolutamente vedere su PS5

Uncharted è da sempre sinonimo di successo, diventando uno dei best-seller di Sony, su PS3 e su PS4, portando a nuove vette di successo il talentoso team californiano Naughty Dog. Ogni volta che sulla rete spunta il nome della fortunata saga i fan si scatenano, come testimonia il presunto rumor che vorrebbe un nuovo Uncharted in sviluppo per PS5.

Ma se è vero che le vicende di Nathan Drake sembrano concluse dopo Uncharted 4, quale potrebbe essere il futuro della saga? Ecco le storie che vorremmo vedere in un prossimo capitolo.

Sam e Sully

Chi ha giocato a Uncharted 4 si ricorderà benissimo del finale che ha visto coinvolti il fratello e il mentore “padre” di Nate. Veniamo a sapere, durante l’epilogo del gioco che Victor Sullivan e Sam Drake sono a Cuba, apparentemente “in pensione”. Ma non lavorare più non significa di certo che i due non possano essersi concessi più di un’avventura. E noi non vedremmo l'ora di scoprire quanti nuovi tesori hanno scovato.

Elena Fisher

Uncharted: l’eredità perduta ci ha fatto conoscere più a fondo una delle compagne/rivali di Nate più famose della serie: Chloe Frazer. Ma chi non ha mai sognato di vedere un’avventura standalone di quella che sarebbe diventata la moglie di Drake? Più di una volta nel corso delle avventure del ladro più famoso dei videogiochi Elena si è dimostrata, oltre che una preziosa risorsa, persino la persona in grado di salvare da sola la situazione.

Atoq Navarro

Per la maggior parte del primo Uncharted, Drake's Fortune, abbiamo visto Roman come nemico principale, finché Navarro non l’ha ucciso, diventando il villain principale. La battaglia finale che l’ha visto contrapposto al nostro Nate è stata epica, ma di lui sappiamo davvero poco. Come ha conosciuto la leggenda di El Dorado? Cosa l’ha portato a lavorare per Gabriel Roman? Sembrerebbe molto interessante da scoprire.

Il giovane Drake

Le riprese del film di Uncharted sono iniziate, e i fan non vedono l’ora di poter vedere Tom Holland nei panni di un giovane Nate. Ma quanti di voi vorrebbero anche poter giocare un capitolo intero nei panni di Drake adolescente? Molte volte nel corso della serie abbiamo potuto giocare capitoli incentrati sul passato del protagonista, ma un gioco interamente sulle sue origini sarebbe un prodotto da non perdere.

Cassie Drake

Vogliamo infine chiudere con la figlia di Nate ed Elena, Cassandra. Sappiamo, dal finale di Uncharted 4, che la ragazza ha preso dal padre la passione per l’avventura. Quale migliore personaggio potrebbe raccogliere l’eredità del leggendario Nathan Drake se non sua figlia? Le idee sono molte, così come il potenziale per un gioco esplosivo, con la nuova generazione di ladri.

Quali spin-off vorreste vedere della serie Uncharted? Fatecelo sapere nello spazio commenti!