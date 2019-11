Dopo Uncharted e Star Wars: Amy Henning alla guida di un nuovo team creativo

Skydance Media ha annunciato la creazione di un nuovo team interno, con sede a San Francisco. A guidarlo, troveremo Amy Henning, affiancata da Julian Beak, veterano di Electronic Arts.

L'autrice, nota al pubblico videoludico per, tra gli altri, il proprio lavoro legato all'apprezzata serie Uncharted e lo sfortunato Star Wars in lavorazione presso Visceral Games e poi cancellato, è dunque pronta per una nuova avventura professionale. Su quelle che saranno le produzioni di questo nuovo team di sviluppo sono ad ora disponibili solamente informazioni di carattere generale, che risultano tuttavia intriganti.

Skydance ha in merito condiviso le seguenti anticipazioni: "Concepito per raggiungere in egual modo giocatori e non giocatori sulle emergenti piattaforme streaming, nuove esperienze con focus sulla componente narrativa - create come una serie interattiva - impiegheranno una computer grafica allo stato dell'arte per offrire la fedeltà visiva di televisione e film, ma con un'esperienza attiva, coinvolgente che pone l'audience al posto di guida". La stessa Amy Henning ha commentato il suo nuovo incarico, dichiarandosi entusiasta di poter collaborare con Skydance e Julian Beak per "esplorare questa nuova frontiera dell'intrattenimento, scoprendo nuovi modi per raccontare storie coinvolgenti attraverso la tecnologia".



In attesa di scoprire quale sarà la natura di queste nuove creazioni, ricordiamo che la Henning ha nella primavera di quest'anno espresso il suo parere sulla creazione di giochi AAA.