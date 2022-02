Uncharted con un sexy Sully ambientato negli anni '70: vi piacerebbe?

Tutti amano Victor Sullivan. Dopotutto è davvero difficile resistere alla sua ironia, alle sue storielle e ai suoi baffi. Fascino da dongiovanni che ha evidentemente stregato anche gli sviluppatori di casa Sony, i quali hanno in diverse occasioni pensato di promuoverlo a ruolo di protagonista assoluto di un videogioco della serie Uncharted.

Qualche settimana fa, nel promuovere l'uscita di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, il Creative Director Shaun Escayg ha confessato di aver preso in seria considerazione la possibilità di realizzare un Uncharted incentrato su Victor Sullivan, prima di scartare l'idea e scegliere Chloe Frazer.

Desiderio condiviso anche da Jeff Ross, Game Director di Days Gone ed ex impiegato di Sony Bend, che ha immaginato un nuovo capitolo di Uncharted con Sully nonostante non sia mai stato coinvolto in maniera diretta con Naughty Dog e la serie. Ross ha cominciato a maturare questa visione dopo lo stop allo sviluppo di Days Gone 2 voluto da Sony: impossibilitato a creare un prosieguo per la storia di Deacon St. John, l'autore ha iniziato a lavorare su altri concept, inclusa una storia in stile James Bond incentrata su un Sully venticinquenne, dunque ambientata a metà degli anni '70. L'idea di Ross era quella di ritrarre un giovane e sexy Victor Sullivan ispirato a Sean Connery, ma a quanto pare nulla di tutto ciò si è mai concretizzato. Non è chiaro tuttavia se sia stata Sony a scartare l'idea, o Ross a lasciarla sulla scrivania.

Chissà che non venga ripresa in futuro... Il buon Nathan, dopotutto, si sta godendo una meritata pensione e l'universo di Uncharted ha tante storie da raccontare. Intanto ne parliamo nel Video Speciale in apertura di notizia, buona visione!