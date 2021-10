Uncharted: il trailer del film analizzato fotogramma per fotogramma su Twitch

Oggi Sony e PlayStation Productions si sono finalmente decise a mostrarci il primo trailer ufficiale del film di Uncharted, che vede vede Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli del suo mentore Victor Sullivan.

Un evento lungamente atteso, che la nostra redazione ha accolto con un'intera trasmissione del palinsesto del canale Twitch di Everyeye. Il neo-responsabile della sezione Cinema Gabriele Laurino ha commentato e dissezionato il trailer fotogramma per fotogramma, andando alla ricerca di ogni minimo dettaglio in compagnia degli spettatori che hanno assistito alla diretta. Tra gli spunti di discussione, anche i palesi omaggi alla serie di videogiochi di Naughty Dog, in mezzo ai quali spicca la scena dell'aereo ispirata ad Uncharted 3: L'Inganno di Drake.

