Uncharted vs The Last of Us: quale serie Naughty Dog ti piace di più?

Uncharted e The Last of Us sono probabilmente le serie Naughty Dog più amate dal pubblico internazionale (senza nulla togliere a Crash Bandicoot e Jak and Daxter). Storie appassionati, azione coinvolgente e personaggi carismatici hanno decretato il successo dei due brand, campioni nelle vendite e andati oltre il media videoludico.

E dopo aver fatto un confronto tra Joel e Nathan Drake, adesso a sfidarsi sono le loro rispettive serie di appartenenza: quale preferite tra The Last of Us ed Uncharted?



Pur essendo entrambi parte del filone degli Action/Adventure, i due celebri brand PlayStation si approcciano al genere con filosofie ben diverse tra loro. Laddove ad esempio Uncharted punta su un'impostazione molto più avventurosa e dinamica, con tanto di sezioni Platform ed una maggiore interattività ambientale, The Last of Us mette in risalto elementi survival ed horror, dove la sopravvivenza, l'approccio silenzioso ai pericoli ed il risparmio delle risorse sono fondamentali per riuscire a sfuggire alle insidie di umani ed infetti. Chiaramente il sistema di combattimento presenta più similitudini: entrambi giocati attraverso una prospettiva TPS e con tanto di coperture da sfruttare a proprio vantaggi, i protagonisti si possono anche cimentare in scontri corpo a corpo ed hanno a disposizione un'armamentario piuttosto nutrito.

A parte questi punti in comune, però, le opere Naughty Dog seguono una propria direzione. Ecco dunque che nei giochi di Uncharted trovano spazio diversi enigmi in coerenza con il background da avventurieri di Nathan e dei suoi amici, mentre in The Last of Us è fondamentale l'esplorazione alla ricerca di risorse e persino il crafting di armi e strumenti indispensabili per sopravvivere. Il tratto in cui entrambi spiccano però è la componente narrativa, elemento chiave di entrambe le serie. Se The Last of Us nasce sin da subito come una produzione che fa della storia uno dei cuori pulsanti, anche in Uncharted questo aspetto diventa sempre più predominante capitolo dopo capitolo, toccando il suo culmine con Uncharted 4 Fine di un Ladro. Entrambe le serie al loro apice vantano una regia dei filmati tra le migliori attualmente in circolazione (la nostra recensione di The Last of Us Parte 1 per PS5 mette in risalto anche questo aspetto), che valorizza le splendide recitazioni virtuali messe in atto dalle produzioni Naughty Dog.

Considerata la qualità generalmente molto elevata dei rispettivi giochi, oltre al diverso approccio che queste opere offrono in termini di Action/Adventure, chi è migliore tra Uncharted e The Last of Us potrebbe riguardare un discorso di semplici preferenze. Ed è qui che entrate in gioco voi lettori: diteci quale serie Naughty Dog vi piace di più e perché!