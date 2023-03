Uncharted Waters Origin arriva a marzo: un open world tra pirati ed esploratori

In attesa di poter prima o poi osservare in azione la nuova build di Skull & Bones, i videogiocatori ansiosi di salpare in direzione dei Sette Mari possono appuntarsi la data di uscita di Uncharted Waters Origin.

Nato dalle fucine creative di Koei Tecmo, il titolo conduce infatti i giocatori ai tempi delle grandi esplorazioni geografiche, in un ambizioso open world ambientato nel XVI secolo. L'immaginario di Uncharted Waters Origin darà infatti vita a 1/320 del mondo reale, con scenari volti a ricreare l'isola di Pasqua o i deserti dell'Egitto. Con 200 porti verso i quali veleggiare, il titolo consentirà ai giocatori di improvvisarsi esploratori ufficiali o pirati, per cimentarsi in avventure e scontri navali.



Con il nuovo trailer cinematico di Uncharted Waters Origin, il team di Koei Tecmo e il publisher LINE Games hanno confermato che il gioco raggiungerà presto PC e dispositivi mobile (sia Android sia iOS). Disponibile in apertura a questa news, il filmato conferma infatti il 7 marzo 2023 come data di lancio del titolo in tutto il mondo. Tra una battaglia in alto mare e una sessione di navigazione, i giocatori potranno cimentarsi anche nella creazione di una fitta rete commerciale globale.



Su altri mari, ha invece preso ufficialmente il via la Stagione 8 di Sea of Thieves.