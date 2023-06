Undawn: come riscattare i nuovi codici di giugno 2023 ed ottenere ricompense gratis

A distanza di qualche giorno dal lancio di Undawn, il nuovo gioco gratis per PC e mobile che permette di ammazzare zombi in un vasto open world, ecco che arrivano i primi codici che permettono di ottenere senza costi aggiuntivi sia monete che risorse utili per la sopravvivenza.

Ecco l'elenco completo dei codici di giugno 2023 per Undawn:

UndawnGIFT - Ricompensa per il riscatto del codice: risorse di vario genere

- Ricompensa per il riscatto del codice: risorse di vario genere UndawnVIP - Ricompensa per il riscatto del codice: risorse di vario genere

- Ricompensa per il riscatto del codice: risorse di vario genere Undawn888 - Ricompensa per il riscatto del codice: 5 Can Medicine, 10 Simple Bandage e 5 Antibodies

- Ricompensa per il riscatto del codice: 5 Can Medicine, 10 Simple Bandage e 5 Antibodies undawn0615 - Ricompensa per il riscatto del codice: set cosmetico Cargo Dream

- Ricompensa per il riscatto del codice: set cosmetico Cargo Dream Undawnlaunch - Ricompensa per il riscatto del codice: 2.000 Silver e 5 Silicon Carbide Particles

- Ricompensa per il riscatto del codice: 2.000 Silver e 5 Silicon Carbide Particles undawnpreregister - Ricompensa per il riscatto del codice: skin per l'arma Scarlet R700

Per riscattare i codici occorre visitare la sezione Perk dei menu e scorrere in alto nell'elenco delle voci di questa schermata fino a trovare la dicitura 'Redemption Center'. A questo punto, cliccate su questa voce del menu ed inserite nel campo di testo sul lato destro dello schermo il codice promozionale, quindi confermate premendo l'apposito tasto. Al momento del riscatto, le ricompense verranno inviate al vostro account tramite messaggio di posta: per ottenerle occorre quindi aprire la sezione dei messaggi (basta cliccare l'icona con i due busti e una piccola lettera nell'angolo dello schermo) e reclamare manualmente tutte le ricompense. Assicuratevi inoltre che il vostro inventario non sia pieno, altrimenti non potrete riscattare skin e risorse dal menu dei messaggi.

Al momento nessuno di questi codici è scaduto e gli sviluppatori non hanno annunciato fino a quando sarà possibile utilizzarli. In ogni caso vi suggeriamo di usarli in fretta, poiché potrebbero diventare inutilizzabili da un momento all'altro.

Sapevate che il lancio di Undawn è stato accompagnato da un evento con protagonista Will Smith?