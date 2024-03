Undawn è un disastro sotto ogni aspetto: Will Smith non basta a far decollare il gioco

Se nel maggio 2023 potevamo dire che Will Smith è ancora leggenda nel nuovo MMO in stile Days Gone e The Division, Undawn, di certo non possiamo affermare ciò per la produzione videoludica realizzata dai ragazzi di Lightspeed Studios e Level infinite. Secondo l'ultimo report da Reuters, Undawn ha fatto un disastro sotto ogni punto di vista.

Stando alle informazioni riportate dalla nota agenzia di stampa britannica, Undawn è riuscito a coprire solo lo 0,2% delle spese che sono state necessarie per portare a termine lo sviluppo di un titolo esoso sul versante economico. Nel giugno 2023 l'MMO gratis Undawn è giunto su PC e mobile, ma nell'arco di tutti questi mesi non vi è stato modo di recuperare il budget stellare richiesto dal team.

Entrando più nello specifico, Undawn ha richiesto più di 300 sviluppatori e 1 miliardo di yuan (140 milioni di dollari). Dunque, stando ad alcuni dei dati citati poco sopra, lo 0,2% delle spese ammonta a soli 280 mila dollari. La figura di Will Smith non è stata in alcun modo sufficiente per spingere il titolo sul mercato, portando il free to play open world survival RPG a non raggiungere le vette degli ecosistemi PC, Android e iOS. Voi cosa ne pensate, invece, dell'insuccesso del progetto? L'avete provato? Se sì, siete rimasti soddisfatti da quanto realizzato da Lightspeed Studios e Level Infinite?

