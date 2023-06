Undawn: l'MMO gratis con Will Smith si lancia in video su PC e mobile

Level Infinite e gli studi LightSpeed aprono ufficialmente i server di Undawn, l'MMO in stile Days Gone e The Division che vanta la partecipazione straordinaria di Will Smith nei panni di Trey Jones, il protagonista del kolossal hollywoodiano Io Sono Leggenda.

La nuova esperienza sparatutto di Level Infinite combina un'esperienza PvP alle attività PvE per dare modo ai fan del genere di combattere contro orde di infetti e bande di sciacalli armati fino ai denti. Le lande post-apocalittiche che fanno da sfondo a Undawn ricreano su Unreal Engine le rovine di una civiltà da ricostruire utilizzando oltre mille elementi di arredo, oggetti e strutture.

Il canovaccio narrativo steso dagli autori di Undawn verte attorno alle missioni da svolgere con la guida di Will Smith: reindossati i panni di Trey Jones, la star del cinema aiuterà i sopravvissuti a esplorare il mondo quattro anni dopo un disastro globale. La lotta contro gli infetti e gli sciacalli passerà quindi per il completamento di missioni e attività votate al free roaming, durante le quali sarà possibile reperire le risorse e gli equipaggiamenti necessari per approntare un campo base e aiutare gli altri sopravvissuti.

L'odissea post-apocalittica dei giocatori di Undawn e del protagonista di Io Sono Leggenda, quindi, inizia quest'oggi 15 giugno su PC e dispositivi iOS e Android.