Undecember: l'action GDR che sfida Diablo supera le 3 milioni di pre-registrazioni

Dopo aver confermato Undecember sarà gratis e uscirà nel 2022, i ragazzi di Need Games guardano con fiducia al nuovo anno e festeggiano un importante traguardo: l'action GDR ispirato a Diablo ha infatti superato le 3 milioni di pre-registrazioni alla prima, importante fase di testing multiplayer che si terrà a breve.

La casa di sviluppo con sede a Seul e i rappresentanti dell'editore LINE Games specificano infatti che, dall'apertura della fase di pre-registrazione ad oggi, sono state raccolte più di tre milioni di richieste di adesione al prossimo test.

Il programma stilato da Need Games prevede l'apertura per il 13 gennaio 2022 di una prima fase di testing che coinvolgerà i soli residenti in Sud Corea. Sulla scorta dei feedback ricevuti dagli appassionati di action GDR che parteciperanno a questi test, gli autori sudcoreani decideranno le tempistiche di apertura dei server occidentali di Undecember, attualmente previste per un generico "Q1 2022", ovvero entro e non oltre il mese di marzo 2022.

La fase di pre-registrazioni è ancora attiva; qualora foste interessati, trovate il modulo per aderirvi sia sul sito ufficiale di Undecember che sulla pagina Steam dedicata al GDR a tinte oscure ispirato a Diablo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il primo video di Undecember, ma prima vi invitiamo ad ammirare le nuove immagini che vi lasciamo nella galleria in calce alla notizia.