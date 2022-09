Undecember: l'Action RPG stile Diablo gratis ha una data globale su PC e mobile

Dopo che Undecember ha superato le 3 milioni di pre-registrazioni per l'uscita in Corea del Sud avvenuta all'inizio del 2022, la versione completa dell'Action/RPG free-to-play in stile Diablo si appresta a compiere il suo esordio globale su PC (via Steam e FLOOR) e sistemi iOS e Android.

Lo sviluppatore Needs Games ed il publisher LINE Games Corporation confermano che Undecember sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 12 ottobre 2022, e che le pre-registrazioni sono già attive sia su Steam che su Google Play. In aggiunta, gli autori fanno sapere che dal prossimo 3 ottobre sarà disponibile anche una demo su PC come parte della nuova edizione dello Steam Next Fest e sarà giocabile fino al 10 dello stesso mese (quindi due giorni prima del lancio ufficiale).

Undecember si presenta come il più classico degli Action hack & slash sul modello di Diablo: sviluppato in Unreal Engine 4, il gioco coreano offrirà avventure ricche di combattimenti, dungeon da esplorare e boss fight da affrontare, puntando forte su meccaniche sia PvP che PvE. Come di consueto non mancherà uno skill tree per i propri personaggi da sviluppare in diversi modi, con diverse abilità e poteri speciali da sfruttare in battaglia per ottenere la vittoria più facilmente.

Amanti del genere, siete pronti a calarvi in una nuova avventura gratis ricca di azione e coinvolgimento?