Undecember ha una prima data di uscita: l'oscuro Action RPG in stile Diablo sarà gratis

Con l'annuncio di Undecember, il team di sviluppo di Needs Games e il publisher LINE Games hanno alzato il sipario su di un interessante Action RPG a tinte oscure.

Seguendo le orme di Diablo, Undecember mira a proporre ai giocatori un'avventura cupa, che pone gli esseri umani di fronte a insidiosi dèi. Con l'infausto risveglio della tredicesima divinità, nota come Serpens, il mondo di Traum è destinato alla distruzione. Per preservarne l'esistenza, i Cacciatori di Rune dovranno fare quanto in loro potere per abbattere la nuova dea: tutto questo, però, potrebbe causare anche la scomparsa di ogni altra divinità.

L'interessante produzione sudcoreana si è di recente tornata a mostrare al pubblico, portando con sé l'annuncio di una prima data di uscita. Undecember approderà infatti in Corea del Sud il prossimo 13 gennaio 2022. In breve tempo, l'Action RPG sarà poi protagonista di un secondo debutto internazionale, che dovrebbe aver luogo nel corso dei primi mesi del nuovo anno.



Il mondo di Undecember, lo ricordiamo, è atteso su PC e dispositivi mobile, sia Android sia iOS. Per l'hack 'n' slash, il team di sviluppo ha scelto una distribuzione gratuita, tramite approccio free to play. I giocatori che lo desiderano potranno dunque acquistare un Battle Pass dedicato, che garantisce l'accesso a diversi oggetti in-game, estetici e non. Ricordiamo infine che Undecember supporterà il multiplayer, con cross-play abilitato tra PC e dispositivi Android e iOS.