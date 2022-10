Undecember: il Diablo-like gratis è disponibile ora su PC e mobile, c'è l'italiano?

Dopo il debutto in Corea del Sud avvenuto all'inizio del 2022, Undecember è adesso disponibile per il download sui PC ed i sistemi mobile di tutto il mondo. L'intrigante Action/RPG con meccaniche in stile Diablo ha fatto il suo esordio il 12 ottobre 2022, presentandosi ricco di contenuti.

Il publisher Line Games e lo sviluppatore Needs Games confermano che Undecember mette a disposizione 10 diversi Atti della storia oltre a numerose sfide a cui prendere parte tra cui "Chaos Dungeon", "Spire of Barrier", "Void Rift" ed i Raid giocabili in cooperativa. Presente inoltre il supporto a dieci lingue differenti, tra cui inglese, francese, tedesco, giapponese e cinese tradizionale e semplificato.

E l'italiano? Purtroppo Undecember non include la localizzazione nella nostra lingua né per i testi e né per il doppiaggio, come confermato dalla pagina Steam del gioco. Ciò potrebbe forse frenare alcuni utenti interessati al titolo, in ogni caso non è da escludere che gli autori possano eventualmente aggiungere il supporto alla lingua italiana attraverso future patch. Per il resto l'opera promette di offrire una gran quantità di combattimenti contro tante creature differenti, combinando tra le loro le diverse abilità a disposizione per i nostri personaggi.

Il lancio del Diablo-like, comunque, ha avuto alcuni inconvenienti: Undecember è stato vittima di review bombing, con i giocatori che puntano il dito contro le microtransazioni ritenute troppo aggressive.