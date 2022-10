Undecember, il diablo-like vittima di review bombing: microtransazioni troppo aggressive

Esattamente come accaduto al lancio di Diablo Immortal, anche Undecember, titolo che prende grande ispirazione dalla saga di Blizzard Entertainment, finisce al centro delle polemiche a causa di un sistema di monetizzazione ritenuto sin troppo aggressivo.

Undecember è stato pubblicato in versione free-to-play su PC (via Steam e FLOOR) e dispositivi mobile iOS e Android lasciando ben sperare i giocatori desiderosi di un'esperienza in stile Diablo. Tuttavia, l'utenza ha immediatamente individuato alcune falle che sarebbero presenti nel sistema di monetizzazione.

Stando a quanto viene raccontato nei forum, effettuare microtransazioni in Undecember diventa praticamente obbligatorio in quanto le ricompense ottenute in-game sono spesso trascurabili, e vanno anzi ad occupare inutilmente lo spazio nell'inventario. Risulta invece quasi necessario munirsi di un pet a pagamento che si occupi in maniera automatizzata del loot e del farming in modo da non rendere tediose queste meccaniche. Molti su Steam hanno espresso il proprio disappunto, e tra i giocatori infuriati ce ne sono molti che hanno dato vita ad un nuovo fenomeno di review bombing nei confronti del gioco coreano.

Al momento non c'è risposta da parte del team di sviluppo, ma staremo a vedere se arriveranno aggiornamenti in merito e, soprattutto, se siano previsti cambiamenti al controverso sistema di monetizzazione.