Undecember: un nuovo hack n slash stile Diablo dalla Corea

Il publisher Line Games e lo sviluppatore Need Games hanno pubblicato due concept trailer di Undecember, hack n slash in stile Diablo in arrivo entro fine anno su PC (via Steam) e piattaforme mobile iOS e Android.

Undecember viene descritto come un classico RPG hack n slash realizzato con Unreal Engine 4, con dungeon da esplorare, boss battle e scontri PvP e PvE. I due nuovi trailer pubblicati dal publisher mostrano in realtà molto poco se non la key art del gioco e l'albero delle abilità, un classico skill tree che gli amanti del genere (e non solo) ben conoscono da oltre due decenni.

Purtroppo non ci sono altri dettagli su questo progetto, Undecember arriverà in Asia entro la fine dell'anno su PC e smartphone/tablet, non è chiaro se Line Games abbia piani per portare il gioco anche sui mercati occidentali, anche il supporto cross-play non è confermato sebbene sia certamente molto probabile.

E' chiaro come con Undecember, Line Games voglia andare ad occupare la fetta di mercato dei "Diablo Like", un segmento piuttosto affollato in Cina e Corea per quanto riguarda le produzioni PC e mobile free to play, con la stessa Blizzard che tenterà di entrare in questo mercato con Diablo Immortal.