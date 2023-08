Undefeated Genesis: l'action RPG open world coi superpoteri ha una finestra di lancio

Conosciuto fino a qualche tempo fa con il titolo di Unrestricted, il particolare action RPG a mondo aperto in Unreal Engine 5 ha ufficialmente cambiato nome e il trailer che annunciato questa importante svolta contiene anche altre informazioni rilevanti sulla produzione a base di superpoteri.

In seguito ad un accordo con il publisher Chorus Worldwide, il gioco ha cambiato nome in Undefeated Genesis ed approderà nel corso del 2026 sia su PC che su console, sebbene gli sviluppatori non abbiano specificato su quali macchine potremo giocare il titolo sviluppato da soli tre ragazzi.

L'intreccio narrativo alla base del titolo è molto semplice: un normalissimo studente del college viene malauguratamente colpito da un meteorite e, anziché morire, si risveglia in un'altra dimensione con tanto di superpoteri, che dovrà utilizzare per far fuori le mostruose creature che si aggirano per il pianeta. I poteri del protagonista sembrano essere molto simili a quelli di Superman, dal momento che l'eroe di turno può liberamente svolazzare in giro per la mappa e affrontare enormi creature con abilità che gli consentono di sferrare pugni e sparare colpi energetici. Il team di sviluppo promette non solo un'ottima qualità grafica dovuta all'impiego del motore di Epic Games, ma anche un elevato livello di distruttibilità degli scenari, che si deterioreranno durante i combattimenti.

Chiunque fosse interessato a saperne di più sul progetto, che si mostrerà nuovamente al Tokyo Game Show 2023, può già visitare la pagina ufficiale del gioco su Steam ed aggiungerlo alla lista dei desideri.