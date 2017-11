Under Night In-Birth Exe:Late[st] uscirà in Europa il 9 febbraio 2018

Come annunciato in giornata dal publisheruscirà in Europa il 9 febbraio 2018. Il picchiaduro sarà distribuito in formato fisico e digitale su PlayStation 4, e nella sola versione scaricabile su PlayStation Vita e PlayStation 3.

Curata da Rice Digital, la Collector's Edition "End of Dawn" sarà inoltre disponibile per l'acquisto al prezzo di 54,99 euro: all'interno di quest'edizione troverete il gioco in versione PlayStation 4, un artbook comprensivo di 128 pagine, la soundtrack ufficiale in CD, un set di 20 badge, il tutto contenuto in un box speciale.

Under Night In-Birth Exe:Late[st] uscirà su PS4, PS Vita e PS3 il 9 febbraio 2018. In cima trovate un nuovo trailer pubblicato per l'occasione da PQube.