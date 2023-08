Under Night In-Birth II Sys:Celes annunciato: torna la serie picchiaduro 2D di Arc System

Under Night In-Birth II Sys:Celes è stato ufficialmente annunciato da Arc System Works, con la serie picchiaduro che si prepara a fare il suo ritorno su PC e console PlayStation e Nintendo Switch.

Il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia ci consente di posare per la prima volta lo sguardo su Under Night In-Birth II Sys:Celes, il nuovo picchiaduro 2D della serie sviluppata da French Bread e edita da Arc System Works, noti autori di altri apprezzati fighting game come Guilty Gear, Blaz Blue e Dragon Ball FighterZ.

"Dopo 10 anni di attività, il 7° titolo della serie è il primo ad riportare un numero nel titolo!", fa notare Arc System Works nella sua descrizione ufficiale del gioco. "Con una grafica completamente ridisegnata, viene raccontata una nuova storia di Night. Ancora più personaggi giocabili da aggiungere! Il primo della serie a includere il rollback netcode, preparati per partite online mozzafiato. Sono state aggiunte nuove mosse e nuovi sistemi di combattimento per far evolvere ulteriormente gli scontri. Lanciati in battaglie ad alto numero di ottani con una grafica altissima definizione. La storia della Hollow Night sta per raggiungere il suo culmine...!".

Under Night In-Birth II Sys:Celes sarà pubblicato nel corso del 2024 su PC (via Steam), PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.