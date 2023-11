Under a Rock: il survival sandbox su Unreal Engine 5 si presenta in video su PC e console

Nella cornice mediatica del PC Gaming Show Most Wanted del 30 novembre, Nordic Trolls e GameForge hanno presentat in video Under a Rock, un survival sandbox su Unreal Engine 5 destinato ad approdare nel 2024 su PC e console.

Gli autori di questa nuova esperienza interattiva realizzata con i potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 ci invitano a impersonareun esploratore dell'inizio del diciannovesimo secolo che si ritrova in un mondo bizzarro e remoto con caverne tenebrose, aree sommerse e uno scenario che si rigenera dinamicamente per offrire sfide sempre nuove ai fan del genere.

L'isola misteriosa potrà essere esplorata in completa solitudine ma potrà anche accogliere un massimo di dieci giocatori per lobby, da qui la presenza di numerose attività da svolgere in cooperativa per cacciare animali selvatici, costruire strutture sempre più complesse e scoprire gli enigmi di una mappa di grandi dimensioni.

La commercializzazione di Under a Rock è prevista nel corso del 2024 su PC e console di ultima generazione, e quindi solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. In apertura del PC Gaming Show Most Wanted è stato mostrato anche un nuovo video di Still Wakes the Deep.