Under the Waves: l'avventura sottomarina di Quantic Dream ha una data su PC e console

Tra i tanti protagonisti degli annunci del Guerrilla Collective troviamo Quantic Dream: l'azienda francese conosciuta per le sue avventure grafiche (basti citare Heavy Rain e Detroit Become Human) ha indossato i panni del publisher per mostrare Under the Waves e fissarne la data di lancio su PC e console.

La nuova esperienza sottomarina sviluppata da Quantic Dream in collaborazione con Parallel Studio ci condurrà negli abissi del Mare del Nord per seguire le gesta compiute da Stan, un esperto sommozzatore desideroso di isolarsi dal mondo dopo aver subito un grave lutto.

L'inquietudine e il dolore del protagonista si proietteranno sul mondo subacqueo da esplorare, riflettendone lo stato d'animo per fondere la narrazione al gameplay in un susseguirsi di colpi di scena e sorprese.

Sul fronte dell'esperienza di gioco, Under the Waves ci vedrà esplorare gli abissi del Mare del Nord a bordo di un sottomarino: nel corso dell'avventura dovremo andare alla scoperta di relitti e 'segreti' non meglio precisati, con tanti oggetti da recuperare dal fondale per ricomporre il puzzle della storia e costruire gli attrezzi necessari per completare gli incarichi.

Il thriller 'in fondo al mar' di Quantic Dream e Parallel Studio sarà disponibile dal 29 agosto su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft più moderne. Se volete 'immergervi' ulteriormente in questa avventura, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro ultimo speciale su Under the Waves, gli abissi del mare e quelli della mente.