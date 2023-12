Under the Waves: Modalità Libera e tante migliorie e ottimizzazioni con l'ultimo Update

La coinvolgente storia di Under the Waves prosegue con il nuovo Update gratuito appena lanciato su PC e console da Parallel Studio, un aggiornamento che estende ulteriormente il perimetro ludico e contenutistico di questa interessante avventura sottomarina di stampo narrativo sviluppata sotto l'egida di Quantic Dream.

L'aggiornamento finale di Under the Waves porta in dote una nuova Modalità Libera che consente agli appassionati di controllare J0 la Foca, potendo così continuare l'esplorazione dei fondali e cimentarsi in nuove scoperte nel blu profondo del Mare del Nord.

L'ultima patch si premura inoltre di implementare diverse opzioni grafiche per fornire agli utenti tutti gli strumenti necessari per attenuare l'effetto della 'grana da pellicola' e disabilitare l'aberrazione cromatica, il letterboxing e l'effetto di sporco sulla lente dell'obiettivo: chi vorrà rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco potrà inoltre abilitare la nuova funzionalità che consente al titolo di supportare appieno lo schermo dei monitor ultrawide.

Contestualmente al lancio di questo importante Update gratuito, gli sviluppatori di Under the Waves e Quantic Dream sono lieti di annunciare l'avvenuta distribuzione della Colonna Sonora di Under the Waves su un vinile ecologico e privo di plastica, unico nel suo genere. Composta da Nicolas Bredin, la soundtrack ufficiale di Under the Waves riflette la narrazione del gioco ed è influenzata da compositori islandesi come Valgeir Sigurdsson e Ólafur Arnalds, oltre che da band post-rock come Mogwai, Sigur Rós e Radiohead.