Under the Waves: un tuffo nell'avventura sottomarina di Quantic Dream

Under The Waves è un'esperienza fresca e affascinante realizzata da Parallel Studio con il supporto attivo di Quantic Dream, la software house conosciuta in tutto il mondo per avventure del calibro di Detroit Become Human, Beyond Due Anime e Heavy Rain.

Sviluppata in collaborazione con Parallel Studio, l'ultima esperienza subacquea propostaci dagli autori transalpini ci condurrà negli abissi del Mare del Nord per seguire le avventure di Stan, un sommozzatore professionista che deciderà di isolarsi dal mondo dopo aver subito un grave lutto.

Il dolore e l'inquietudine di Stan si proietterà sul mondo sottomarino da lui esplorato per rifletterne lo stato d'animo. Come da tradizione per ogni opera targata Quantic Dream, anche stavolta ci attende un'esperienza che promette di fondere armoniosamente la narrazione al gameplay in un susseguirsi di colpi di scena.

Il nuovo contesto ludico delineato dallo studio Parallel vedrà gli utenti immergersi negli abissi del Mare del Nord a bordo di un sottomarino per andare alla scoperta di relitti, impianti subacquei e "segreti" non meglio specificati, con tanti oggetti da recuperare per ricomporre il puzzle narrativo e costruire gli attrezzi indispensabili per proseguire nell'avventura.

La commercializzazione dell'ultima IP edita e co-sviluppata da Quantic Dream è prevista nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su quest'opera, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su storia e gameplay di Under the Waves.