Undertale è adesso disponibile su Nintendo Switch, ecco il trailer di lancio

Undertale è adesso disponibile per l'acquisto anche su Nintendo Switch. Per celebrare l'evento, la Grande N ha pubblicato su Youtube un curioso trailer di lancio che potete osservare in apertura di notizia.

Precipita in un mondo sotterraneo buffo e commovente al tempo stesso. Preparati ad esplorarne i meandri abitati da mille pericolosi mostri. Chiedi un appuntamento a uno scheletro, danza con un robot, cucina con una donna-pesce... oppure distruggi tutti. Il futuro è nelle tue mani!

Undertale è stato pubblicato originariamente su PC nel 2015, riuscendo a riscuotere un incredibile successo di critica ma sopratutto di pubblico, diventando un vero e proprio cult seguito da una folta community di appassionati. In seguito alle numerosissime richieste dei fan, il gioco è giunto su Playstation 4 e Playstation Vita nell'estate del 2017. Durante il direct dello scorso marzo, Nintendo ha annunciato la versione Switch, e, finalmente, nella giornata di oggi l'indie game di Toby Fox è approdato anche sulla console ibrida della Grande N. Per ulteriori informazioni e dettagli sul titolo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostre recensioni delle versioni PC e Playstation 4 di Undertale, rispettivamente a cura di Lorenzo "Morlu" Morlunghi e Giuseppe Arace. Acquisterete il gioco anche su Nintendo Switch?