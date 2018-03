Undertale confermato ufficialmente per Nintendo Switch

Durante ildi stasera è stato confermato l'arrivo di un altro gioco multipiattaforma su: stiamo parlando di Undertale , particolare avventura ispirata ai GDR dei primi anni '90.

Undertale fece il suo primo debutto su PC nel 2015, per poi arrivare in seguito anche su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, alla fine il titolo arriverà anche su Nintendo Switch, sebbene al momento non sia stata fornita una data di lancio indicativa.

Considerando che Undertale si ispira a titoli come Mother, gli utenti Nintendo saranno ben contenti di accogliere questa produzione indipendente anche sulla console ibrida. Non rimane che attendere ulteriori dettagli sulla data di uscita.