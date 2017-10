Undertale con da Matteo Corradini: il gran finale, lo scontro con Sans!

(membro deiimpegnato anche nello sviluppo di) ha terminato la sua appassionante run di, arrivando allo scontro finale con

Mercoledì 25 ottobre alle 21:00 è andato in onda lo scontro decisivo con il perfido Sans, una battaglia che ha sancito la fine della Genocide Run. Se avete preso le precedenti dirette, trovate l'intera playlist di Undertale giocato da Matteo Corradini in apertura della notizia.

La trasmissione è andata in onda sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire con la redazione e la community durante le dirette.