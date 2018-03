Undertale per Nintendo Switch: uscita confermata nel 2018

Durante il Nintendo Direct dell'8 marzo è stato confermato che Undertale arriverà anche su, sebbene gli sviluppatori non abbiano fornito alcuna data di lancio. A darci una finestra temporale più precisa è però il sito di Nintendo of Japan.

Nella pagina del gioco leggiamo infatti che "Undertale sarà disponibile su Nintendo Switch nel 2018", parole che confermano quindi il lancio durante l'anno in corso, anche se il periodo esatto resta ancora avvolto nel mistero.

Undertale è stato pubblicato nel 2015 su PC e in seguito su PlayStation 4 riscuotendo un grande successo di pubblico e critica. Attualmente non è chiaro se l'edizione Switch presenterà contenuti aggiuntivi o altro materaiel bonus rispetto alle edizioni già in commercio.