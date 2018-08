Underworld Ascendant esce a novembre su PC, annunciate anche le edizioni per console

Underworld Ascendant, l’atteso titolo action RPG dello studio indipendente OtherSide Entertainment, fondato da Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief) e Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey) e pubblicato da 505 Games, debutterà su Steam per PC il 15 novembre 2018 al prezzo di 29,99€.

OtherSide e 505 Games hanno anche svelato che le versioni console per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One sono attualmente in sviluppo e sono previste in uscita per il prossimo anno. In Underworld Ascendant, i giocatori assumono il ruolo di The Ascendant convocati allo Stygian Abyss da una figura misteriosa – Cabirus. Qui, impareranno che Typhon, una minaccia per entrambi i loro mondi, può essere fermato solo dal giocatore. Per sconfiggere Typhon, i giocatori dovranno scoprire i segreti di ciò che è successo agli abitanti dell’Abyss, guadagnare la fiducia dei loro discendenti e condividere conoscenze e poteri con loro per sconfiggere Typhon.

Underworld Ascendant è un grande ritorno dopo i successi del passato per i veterani dell’industria dei videogiochi Paul Neurath e Warren Spector e propone un’esperienza che incoraggia differenti stili di gioco e premia la sperimentazione in un ambiente pieno di pericoli e intrighi che reagisce dinamicamente alle scelte del giocatore. I giocatori possono scegliere tra una varietà di strumenti e abilità che permettono loro di affrontare l’esperienza di gioco in molti modi diversi. Devono pensare creativamente per escogitare soluzioni ingegnose per superare le sfide che si troveranno ad affrontare nell’Abyss, dove ogni decisione può portare grandi opportunità ma anche gravi conseguenze.