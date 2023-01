Undisputed, la boxe arriva su PC in Early Access: data di lancio per lo sportivo

I videogiocatori amanti della boxe saranno lieti di apprendere che Undisputed sarà presto disponibile per un primo viaggio videoludico da compiere a bordo del ring.

Il team di Steel City Interactive ha infatti confermato di essere pronto a far compiere un importante passo avanti alla propria creatura videoludica. Ancora impegnati nella realizzazione di Undisputed, gli sviluppatori della software house hanno deciso di adottare una approccio di cooperazione con la community e di distribuire il titolo sportivo in versione Early Access.

Il gioco diverrà dunque disponibile in Accesso Anticipato su Steam a partire dal prossimo martedì 31 gennaio 2023. Come già noto, nel roster di Undisputed troveranno spazio ben 50 pugili professionisti realmente esistenti, che hanno concesso a Steel City Interactive l'utilizzo della propria immagine nel gioco. Con una vocazione nei confronti di una rappresentazione realista dei match pugilistici, Undisputed vorrebbe catturare su di sé l'attenzione dei videogiocatori fan della disciplina sportiva.



Undisputed va dunque ad unirsi alla rassegna di nuovi videogiochi in arrivo nel gennaio 2023. Per celebrare l'annuncio, Steel City Interactive ha pubblicato un trailer dedicato alla produzione, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Come già accennato, l'Accesso Anticipato di Undisputed coinvolgerà esclusivamente la versione PC dello sportivo, tramite lo store di casa Valve.