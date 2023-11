Undisputed, la modalità carriera tarda a salire sul ring: è posticipata al 2024

Con Undisputed la boxe non è mai stata così realistica: il lavoro realizzato da Steel City Interactive ha fatto il proprio debutto ad inizio anno e, con un po' di mesi alle spalle, si avvicina sempre di più il momento di provare la modalità carriera del progetto videoludico. Sfortunatamente, però, sarà doveroso attendere ancora un po'.

Come confermato nella giornata di oggi, quasi a dieci mesi di distanza da quando la boxe è arrivata su PC in Early Access con lo sportivo Undisputed, abbiamo scoperto che la modalità carriera è stata rinviata al 2024. L'informazione è giunta tramite un video dalla durata complessiva di 18 minuti, ove il creative director Ash Habib ha affermato che il team sta "apportando ulteriori miglioramenti". L'obiettivo è quindi quello di rilasciarla nel corso del 2024, in un momento non meglio specificato dell'anno.

La modalità carriera di Undisputed ritarderà ancora un po'. "Non è stata una decisione presa a cuor leggero", asserisce ancora una volta Habib, "ma nel corso del processo di sviluppo di Undisputed, la qualità è qualcosa di veramente importante". Siete pronti a salire sul ring, sul campo di battaglia in cui è richiesta una forte componente strategica per fronteggiare al meglio il proprio avversario? Con Undisputed, è giunto il momento di padroneggiare la nobile arte del pugilato professionistico in un modo inconcepibile fino alla fine di gennaio 2023, data nella quale il mondo videoludico ha accolto il gioco di Steel City Interactive.