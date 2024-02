Undisputed: PS5 e Xbox Series X|S salgono sul ring del simulatore di boxe

A un anno di distanza dal lancio di Undisputed su PC, il CEO e fondatore di Steel City Interactive Ash Habib fa felici tutti gli appassionati di simulatori di boxe su console confermando di essere impegnato nello sviluppo delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dalle pagine di Insider-Gaming, l'esponente della software house indipendente spiega infatti che "siamo completamente concentrati sullo sviluppo delle versioni console di Undisputed. Stiamo attraversando questo processo creativo proprio ora per arrivare su console sin dal day one della versione finale di Undisputed".

In ragione di questo impegno multipiattaforma, l'attuale versione in Accesso Anticipato del simulatore di boxe targato Steel City non riceverà ulteriori 'major update': tutte le migliorie, aggiunte e ottimizzazioni previste per l'esperienza di gioco, la modalità Carriera e l'editor di personaggi verranno integrate nella versione finale, tanto su PC quanto su PS5 e Xbox Series X|S, il cui lancio dovrebbe avvenire indicativamente nei prossimi mesi.

In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte del team di Steel City Interactive, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi sull'offerta ludica e contenutistica dell'Early Access di Undisputed, la boxe non è mai stata così realistica.