Unending Dawn: il soulslike ispirato a DmC e Genshin Impact arriva su PS5

Mentre cresce l'attesa per il lancio di Stellar Blade su PS5, dall'estremo oriente il team di Parcae's Fate incuriosisce gli appassionati di action ruolistici preannunciando l'arrivo di Unending Dawn su PlayStation 5 con un video che ci immerge nelle atmosfere di questo soulslike a tinte sci-fi.

La versione PS5 di Unending Dawn va quindi ad aggiungersi alle già confermate edizioni mobile per sistemi iOS e Android di questa esperienza interattiva in sviluppo su Unreal Engine 5. Il filmato dimostrativo datoci in pasto dalla software house cinese lascia intravedere le forti analogie tra Unending Dawn e Devil May Cry, specie per quanto concerne la gestione degli attacchi, le movenze fulminee della protagonista e l'ampia rosa di abilità da acquisire e padroneggiare.

Se il sistema di combattimento si rifà a DmC, sotto il profilo squisitamente tecnico e artistico sono innegabili i punti di contatto tra l'opera di Parcae's Fate e Genshin Impact, sia in funzione dell'utilizzo del cel shading che dello stile scelto nel rappresentare a schermo i personaggi, le ambientazioni e i nemici.

Restiamo perciò in attesa di ulteriori informazioni da parte del team cinese: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo video gameplay di Unending Dawn e, qualora ve lo foste perso, del nostro speciale sulle analogie tra Stellar Blade, NieR e i Souls.

