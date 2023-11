Unforetold Witchstone: il video svela l'Early Access del GDR sulle orme di Baldur's Gate 3

In coincidenza del PC Gaming Show Most Wanted aperto dal video di Still Wakes the Deep, il team di Spearhead Games ha solleticato la curiosità degli appassionati di CRPG in stile Baldur's Gate con il video di Unforetold Witchstone.

Il nuovo progetto firmato da Ed Greenwood, il creatore di Forgotten Realms, proietta gli appassionati del genere nelle lande di Kalsundia, una dimensione fantasy da esplorare liberamente e dove poter dare vita alla propria avventura dei sogni.

Ogni scelta compiuta dai giocatori si rifletterà sull'esperienza ludica e narrativa, come promettono gli autori di Spearhead al seguito di Greenwood nel video che fissa per il 24 gennaio 2024 la partenza della fase Early Access di Unforetold Witchstone su PC (Steam). Sin dall'inizio della fase in accesso anticipato, la nuova fatica interattiva di Greenwood proporrà un sistema di combattimento a turni immersivo e una vasta porzione di Kalsundia da plasmare con le azioni del proprio alter-ego.

Prima di lasciarvi al video in cima alla notizia, vi ricordiamo che nel corso del PC Gaming Show Most Wanted è stato presentato anche Under a Rock, il survival sandbox su Unreal Engine 5 sviluppato da Nordic Trolls e destinato ad approdare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso del 2024.