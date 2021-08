Unghie: online il nuovo singolo di Venz ispirato a Resident Evil Village!

A breve distanza dalla pubblicazione del singolo Atrophia Cerebri, ispirato a Returnal, Venz torna a presenziare sulle pagine di Everyeye, per festeggiare l'esordio di un secondo brano ispirato al mondo dell'intrattenimento videoludico.

Dagli inquietanti loop temporali vissuti da Selene nello spazio profondo, si passa questa volta ai lidi casa Capcom, per un esperimento musicale ispirato a Resident Evil Village. Dagli scenari innevati e dalle letali creature che popolano il survival horror, prende forma Unghie. Il brano, del quale potete visionare il Lyric Video ufficiale direttamente in apertura a questa news, mira dunque a riproporre la claustrofobia e la sensazione di pericolo veicolata dall'immaginario di Resident Evil: Village, capace di conquistare in breve tempo tanto la critica specializzata quanto il grande pubblico.



Unghie rappresenta il secondo estratto del nuovo progetto musicale di Venz, interamente legato al mondo dei videogiochi. Dopo il già citato Atrophia Cerebri, l'autore proporrà - sempre sui nostri canali - anche una terza produzione, ispirata questa volta al più solare Ratchet & Clank: Rift Apart. In attesa di scoprire l'intera composizione dell'EP, vi lasciamo all'ascolto del nuovissimo Unghie, ricordando che sulle nostre pagine potete trovare anche ulteriori singoli di Venz: APEX, ispirato a Monster Hunter Rise, diVergent, a tema Cyberpunk 2077 e Quanto Male Fa, dedicata a Little Nightmares II.



Ricordiamo che Venz è attivo su Instagam, dove potete seguire tutti gli aggiornamenti sulle sue attività, e Spotify. Sulla nota piattaforma musicale trovate peraltro l'intera Playlist dei suoi brani, che vi proponiamo anche in calce a questa news. Segnaliamo inoltre che l'artwork di Unghie è stato realizzato dall'illustratore romano erGianco (Giancarlo Scazzeri), già autore della copertina che accompagna ogni appuntamento con la rubrica L'INDIEmoniato, condotta dal nostro Marco Mottura.