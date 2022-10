Unholy: l'horror dei designer di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War esce nel 2023

Dopo l'horror in stile body cam Paranormal Tales, il valzer dei giochi a tinte oscure prosegue in vista di Halloween con Unholy, un ambizioso thriller paranormale sviluppato da Duality Games, una software house fondata da ex membri dei team di sviluppo di Painkiller, Bulletstorm e Gears of War.

Per il debutto del loro nuovo studio, i ragazzi di Duality Games scelgono di proporci un'esperienza dark a forte vocazione narrativa. Unholy rappresenterà a schermo due mondi paralleli da esplorare, il primo ambientato nella grigia realtà di una cittadina brutalista dell'Europa orientale post-sovietica e il secondo immerso nelle atmosfere grottesche di un universo di carne e sangue plasmato dalle menti malsane di una casta di streghe e sacerdoti senza scrupoli.

La sinossi offertaci su Steam dagli autori di Unholy ne descrive il gameplay come una commistione tra rompicapi, fasi di esplorazione pura, dinamiche shooting e frangenti stealth. La particolarità del titolo sarà rappresentata dal suo sistema di combattimento basato sulle emozioni di rabbia, paura, tristezza e desiderio: grazie ad esse potremo interagire con l'ambiente (ad esempio distruggendo ostacoli o attivando meccanismi) ed 'entrare in contatto' con le entità paranormali che infestano lo scenario.

Nel diabolico mondo di Unholy tutti si nascondono dietro una maschera e lo stesso farà il nostro alter-ego: l'utilizzo delle maschere conferirà al giocatore nuove abilità e gli permetterà di infiltrarsi tra i nemici.

L'uscita di Unholy è prevista indicativamente nel 2023: al momento l'unica piattaforma indicata da Duality Games è il PC, ma come spesso avviene in questi casi il successo del titolo su Steam dovrebbe favorirne il futuro approdo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Intanto, vi lasciamo al video gameplay propostoci da IGN.com e alle immagini che trovate in calce alla notizia.