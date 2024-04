Unicorn Overlord 2 si farà? A quanto pare un sequel non è escluso, anzi

Atlus e Vanillaware hanno lanciato un sondaggio in Asia dedicato a Unicorn Overlord, chiedendo ai giocatori feedback sull'esperienza, su eventuali problemi riscontrati e su quanto sia stato facile approcciarsi al gioco per chi non aveva esperienza con il genere.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che tra le domande c'è anche una richiesta specifica su un possibile seguito: come dovrebbe essere Unicorn Overlord 2 e cosa si aspettano i giocatori da questo titolo? Chiaramente, è troppo poco per dare per certo un sequel del gioco ma quantomeno sembra che sia Atlus che Vanillaware stiano tastando il terreno.

Unicorn Overlord è stato un successo sopratutto in Giappone ma non solo, il gioco ha venduto oltre 500.000 copie in pochi giorni, un risultato positivo per una produzione di questo genere. Nel paese del Sol Levante, addirittura è andato sold-out al day one e i giocatori hanno dovuto attendere diversi giorni prima che Atlus distribuisse nuove copie ai rivenditori.

Unicorn Overlord potrebbe arrivare anche su PC? Attualmente Atlus afferma di non avere un porting in programma ma chissà che le cose non siano destinate a cambiare nel prossimo futuro. Per saperne di più e approfondire la natura di questo titolo vi rimandiamo alla nostra recensione di Unicorn Overlord.

