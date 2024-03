Unicorn Overlord arriverà su PC al day one? 'Al momento non è previsto il porting'

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un avvistamento curioso per il lancio del gioco Valillaware: dal sito SEGA sono giunti dei riferimenti sulla versione Windows di Unicorn Overlord, pur non essendovi un annuncio ufficiale di questa. Ma quindi, Unicorn Overlord uscirà o no su PC? Quest'oggi, il team ha risposto all'annosa domanda.

Sfortunatamente, però, la risposta non piacerà a molti: stando alle informazioni emerse nella lunga intervista pubblicata dal noto portale videoludico Destructoid, Unicorn Overlord non arriverà su PC, almeno per ora. "Vorremmo distribuire il gioco anche agli utenti PC, ma in base all'accordo con Vanillaware, pubblicheremo il gioco solo su console". Sfortunatamente, dunque, la nuova hit di Vanillaware Unicorn Overlord non approderà su PC, anche se non è da escludere che essa possa giungere nel corso del tempo.

La smentita di quanto riportato sul sito di SEGA, che a posteriori è etichettabile come un errore del sito, è giunta circa una settimana dopo la notizia citata in apertura. Unicorn Overlord uscirà quindi su Nintendo Switch, PlayStation 4/5 e Xbox Series X|S domani 8 marzo. Mentre si attende quando e se giungerà il momento del suo debutto su PC, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo di approfondimento sul lavoro di Vanillaware con Unicorn Overlord, tra RPG fantasy e strategia tattica.