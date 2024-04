Unicorn Overlord avrà DLC o un porting su PC? Nulla di tutto ciò è in programma

Dalle parole pronunciate recentemente dal team di Vanillaware un sequel di Unicorn Overlord non è escluso, anzi: da questo punto di vista, infatti, l'avvenire della produzione videoludica approdata sul mercato console potrebbe essere ricco di tante altre avventure. Tuttavia, come specificato quest'oggi, non è previsto alcun DLC di Unicorn Overlord.

Stessa cosa, purtroppo, dicasi per la controparte PC del titolo: già poco prima del day one, infatti, il team ha affermato che "al momento non è previsto il porting" di Unicorn Overlord e la situazione è rimasta pressocché invariata. "Quando Atlus e Vanillaware hanno iniziato a lavorare su Unicorn Overlord nel 2016, il gioco era previsto solo per PS4 e PS Vita. Tuttavia, l'industria videoludica ha subito dei cambiamenti radicali negli ultimi otto anni e, di conseguenza, è stato chiesto di dare a Unicorn Overlord un'uscita in simultanea in tutto il mondo e di espandere il suo sviluppo a PS5, Switch e Series X|S".

A distanza di alcune settimane dal lancio, però, Vanillaware afferma nuovamente di non avere in programma alcuna versione PC di Unicorn Overlord, con un DLC dello stesso progetto che sarebbe lontano dalle intenzioni del publisher: infatti, come affermato in apertura, le attenzioni sarebbero tutte rivolte in direzione di un sequel, il quale potrebbe dar vita ad un franchise composto da più iterazioni nell'arco dei prossimi anni. Per il momento, non ci resta che attendere ancora per sapere se sarà davvero così o no.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.