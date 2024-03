Unicorn Overlord, avvistamenti della versione PC dal sito di SEGA: è in arrivo su Windows?

Manca poco all'approdo di Unicorn Overlord, la nuova hit di Vanillaware che ha stile, ma attorno alla quale vi sono alcuni dubbi. La software house dietro la creazione del suddetto titolo sta per tornare sul mercato con una nuova IP dal forte potenziale, la quale farà felici i fan del genere di riferimento che giocano su Xbox, PlayStation e Switch.

E che dire, invece, per l'utenza PC? Nelle settimane che hanno preceduto l'arrivo della demo di Unicorn Overlord su Switch, PlayStation e Xbox non vi è stato riferimento all'ecosistema del PC gaming, ma qualcosa potrebbe cambiare presto o tardi: infatti, dalle pagine del sito SEGA giungono dei riferimenti sulla versione PC di Unicorn Overlord. È imminente qualche annuncio in tal senso?

Per il momento non è possibile dare una risposta a questa domanda, ma il portale dedicato al supporto clienti mostra delle prove incontrovertibili: all'interno della sezione "piattaforme" per il titolo di Vanillaware, è possibile selezionare la casella "Windows". Si tratta di una semplice svista, o Unicorn Overlord uscirà anche su piattaforme Windows? In attesa di maggiori chiarimenti circa quanto verificato nelle ultime ore, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo di approfondimento dedicato all'RPG Fantasy di Vanillaware incentrato sulla strategia e sul tatticismo: Unicorn Overlord.