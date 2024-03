Unicorn Overlord va alla grande! SEGA raggiunge quasi il perfect score per gli utenti Sony

Siamo finalmente giunti al debutto della grande ambizione targata Vanillaware: Unicorn Overlord. Nell'arco degli ultimi giorni vi è stato un gran parlare attorno al progetto pubblicato da SEGA Europe su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, complice l'incredibile successo riscosso tra il pubblico e la critica videoludica.

La hit di Vanillaware, Unicorn Overlord, ha dimostrato di avere stile sin dalle sue prime apparizioni in rete, e ciò continua ad essere confermato anche dall'indice di gradimento del pubblico: secondo le valutazioni pubblicate da Sony attraverso la scheda del gioco, Unicorn Overlord ha raggiunto un punteggio di 4.85/5 stelle su PlayStation. Si tratta di un risultato incredibile, soprattutto alla luce dei pochi giorni (sei, per l'esattezza) trascorsi dal suo debutto.

Con un campione di circa 2500 recensioni, il 93% del pubblico ha dato un altisonante 5/5 a Unicorn Overlord. Il restante 7% è così suddiviso:

Il 3% dei giocatori ha dato 4 stelle;

Il 2% ha invece assegnato 3 stelle su 5;

Segue poi l'1% di utenti con un punteggio pari a 2/5;

Infine, un ulteriore 1% di giocatori ha assegnato 1 stella.

Pur tenendo conto delle problematiche connesse alla forma di valutazione adottata da Sony attraverso il PlayStation Store (non vi sono recensioni scritte con annesso il numero di ore di gioco, come invece avviene su Steam), i numeri registrati evidenziano ugualmente il successo raggiunto da Unicorn Overlord in tutto il mondo. Cosa ne pensate dell'ultima produzione targata Vanillaware e SEGA?

