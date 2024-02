Unicorn Overlord: i legami tra i personaggi al centro del nuovo video del GDR tattico

Dopo aver ingannato l'attesa per il lancio di Unicorn Overlord stilando la classifica dei migliori giochi Vanillaware, ci rituffiamo nelle atmosfere fiabesche del GDR tattico di Atlus dando un'occhiata al video che descrive le numerose opzioni a disposizione dei giocatori per rafforzare i legami tra i personaggi.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori giapponesi ci reimmerge nella dimensione medievaleggiante del regno di Fevrith per approfondire gli aspetti ruolistici legati ai modi in cui i giocatori, nel corso dell'avventura, potranno socializzare e costruire un rapporto con i propri compagni.

Nel video, il protagonista di Unicorn Overlord Alain impara le nozioni essenziali per stringere un legame con gli altri personaggi e riuscire, così facendo, ad avere la meglio sui nemici costruendo un rapporto duraturo con i suoi compagni. Dalle conversazioni da intrattenere per cementare il legame ai pasti e ai regali da fare per rafforzare le connessioni con gli alleati, il nuovo trailer descrive nel dettaglio i benefici offerti da queste attività.

Il sistema di battaglia della nuova fatica digitale dei creatori di 13 Sentinels Aegis Rim si basa infatti sulla creazione di un enorme esercito con oltre 60 personaggi e, con essa, la necessità di costruire legami sempre più forti con ciascuno degli alleati per migliorare le statistiche delle unità e sbloccare bonus di vario genere.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer e vi ricordiamo che Unicorn Overlord sarà disponibile dall'8 marzo su PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.