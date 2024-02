Unicorn Overlord: un mare di immagini e dettagli su personaggi e tattiche di battaglia

Non bastasse l'ultimo video di Unicorn Overlord sul legame tra i personaggi, il team Vanillaware riapre una finestra sulla dimensione fantasy del nuovo GDR di Atlus per condividere tante immagini e informazioni sui guerrieri e sulle tattiche da sperimentare in battaglia.

L'ultimo approfondimento curato dagli autori di 13 Sentinels Aegis Rim ci aiuta a tessere la fitta ragnatela ludica, narrativa e contenutistica che darà forma all'esperienza interattiva di Unicorn Overlord, con una panoramica sulle diverse fasi delle tattiche di battaglia e sulle abilità degli alleati del protagonista Alain tra cui Yunifi, Ramona e Morard, con tanto di approfondimento sul nemico Elgor.

Nel corso dell'avventura, il nostro intrepido alter-ego dovrà forgiare alleanze e costruire un rapporto duraturo con i propri compagni nella speranza, così facendo, di portare la pace tra gli abitanti del regno di Fevrith minacciato dalle forze guidate dal malvagio Elgor.

Chi vorrà cimentarsi in questa impresa dovrà padroneggiare le tecniche di combattimento e i Livelli di Battaglia, ovvero i campi dove gli alleati e le unità nemiche si affronteranno in tempo reale: ciascuno di questi Livelli di Battaglia avrà condizioni di vittoria diverse da dover soddisfare per poter essere completate. La pianificazione delle battaglie, di conseguenza, sarà di fondamentale importanza, tanto nella gestione dello schieramento quanto nelle attività da svolgere per ripristinare i Punti Valore necessari per attivare le tecniche più avanzate. Non meno importanti saranno poi le scelte da compiere per garantire il massimo livello di resistenza delle proprie unità e consentirgli di recuperare le forze con i turni di riposo.

Il sistema di battaglia di Unicorn Overlord che avremo modo di sperimentare dall'8 marzo, in coincidenza del lancio del titolo su PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, darà quindi modo ai comandanti di creare e gestire enormi eserciti con oltre 60 personaggi, ciascuno dei quali sarà contraddistinto dalla propria rosa di abilità e tattiche. Se volete saperne di più sull'ultima fatica ruolistica a tinte tattico-strategiche di Atlus, qui trovate il nostro speciale su Unicorn Overlord, la potenziale nuova hit di Vanillaware.